Мужчина пытался тайно вывезти из Красноярска в Баку более 22 тыс. долларов

В Красноярском крае России будут судить пассажира рейса «Красноярск-Баку», который контрабандным путем пытался переместить через таможенную границу более 22 тысяч долларов США.

Как передает Report со ссылкой на Newslab.ru, 52-летний пассажир рейса прошел в зону таможенного контроля в зале вылета и не сообщил проверяющим, что у него есть деньги, подлежащие декларированию. Деньги были изъяты у мужчины сотрудниками Красноярской таможни. Это 19 300 долларов США, 802 900 рублей РФ и 100 азербайджанских манат.

В настоящее время уголовное дело против него направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает следующие виды наказания: штраф в размере от трехкратной до десятикратной суммы незаконно перемещенных денег, ограничение свободы на срок до 2 лет, либо принудительные работы на тот же срок.