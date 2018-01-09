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    Мужчина, которому запретили выезд из страны из-за долга банкам, задержан при попытке сбежать в Россию

    Оперативно-следственные мероприятия по факту продолжаются

    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Сотрудники Государственной погранслужбы продолжают деятельность на пути выявления объявленных в розыск или же совершивших преступления лиц, пытавшихся пересечь госграницу, чтобы скрываться на территории другой страны.

    Как сообщили Report в пресс-центре Государственной погранслужбы, 5 января пограничники задержали гражданина Азербайджана Искендерова Ильгара Рафтар оглу (25.06.1980 г.р.), пытавшегося перейти в Россию со служебной территории пограничной заставы в поселке Самур Гусарского района, нарушив госграницу.

    В результате предварительного расследования выяснилось, что задолжавший различным банкам мужчина пытался незаконно пересечь границу, так как решением суда ему запретили выезжать из страны.

    Оперативно-следственные мероприятия по факту продолжаются. 

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