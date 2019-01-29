Завершилось предварительное следствие по делу мужчины, до смерти избившего гражданского мужа сестры

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Завершилось предварительное следствие по уголовному делу Алекпера Агакишиева, обвиняемого в избиении до смерти гражданского мужа сестры.

Как сообщает Report, собранные в его отношении материалы направлены на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Уголовное дело передано в производство судьи Аловсата Аббасова.

Время подготовительного заседания суда станет известно в ближайшие дни.

Отметим, что инцидент произошел 28 июня прошлого года в Хырдалане.

Поступила информация о смерти местного жителя Парвиза Габибова у себя дома от инфаркта.

В результате проведенных сотрудниками полиции и органов прокуратуры расследований выяснилось, что 28 июня Парвиз Габибов был до смерти избит Алекпером Агакишиевым - братом жительницы Баку Н.Агакишиевой, с которой он состоял в гражданском браке.

В ходе проведенных мероприятий А.Акишиев был задержан.