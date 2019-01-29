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    Завершилось предварительное следствие по делу мужчины, до смерти избившего гражданского мужа сестры

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Завершилось предварительное следствие по уголовному делу Алекпера Агакишиева, обвиняемого в избиении до смерти гражданского мужа сестры. 

    Как сообщает Report, собранные в его отношении материалы направлены на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям.  

    Уголовное дело передано в производство судьи Аловсата Аббасова. 

    Время подготовительного заседания суда станет известно в ближайшие дни. 

    Отметим, что инцидент произошел 28 июня прошлого года в Хырдалане. 

    Поступила информация о смерти местного жителя Парвиза Габибова у себя дома от инфаркта. 

    В результате проведенных сотрудниками полиции и органов прокуратуры расследований выяснилось, что 28 июня Парвиз Габибов был до смерти избит Алекпером Агакишиевым - братом жительницы Баку Н.Агакишиевой, с которой он состоял в гражданском браке. 

    В ходе проведенных мероприятий А.Акишиев был задержан. 

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