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    Мужчина, 20 дней назад пытавшийся покончить с собой в Баку, скончался в больнице

    Возбуждено уголовное дело© Report

    Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ В Баку мужчина, 20 дней назад пытавшийся покончить с собой, выпив уксусную кислоту, скончался в больнице.

    Как сообщает Report, инцидент зафиксирован в Хазарском районе столицы.

    30 июня Джабир Джахангир оглу Мехдиев 1955 г.р. принял уксусную кислоту с целью суицида. Он был размещен в реанимационное отделение Хазарской районной центральной больницы и накануне скончался там.

    Хазарской районной прокуратурой по факту возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) УК, ведется расследование.

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