Муж бывшей помощницы Ильхамы Гулиевой дал показания в суде

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям был продолжен судебный процесс по уголовному делу бывшей помощницы народной артистки Ильхамы Гулиевой - Мехрибан Гусейновой.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Сабухи Гусейнова в качестве свидетеля показания дал муж М.Гусейновой - Тофиг Гусейнов.

Он отметил, что Ильхама Гулиева и ее сын ворвались в их дом: "Они сказали, что Мехрибан украла шубу. После Этого Ильхама ханум позвонила и угрожала мне".

Очередное заседание суда назначено на 8 ноября.

Отметим, что бывшая помощница народной артистки Ильхамы Гулиевой Мехрибан Гусейнова была арестована 21 октября 2015 года. В ее отношении возбуждено уголовное дело по ст. 29, 180.3.2 (попытка разбоя, совершенная с нанесением крупного ущерба пострадавшему) УК. 13 февраля в Сабаильском районном суде срок меры пресечения в виде ареста, избранной в ее отношении, был продлен на 3 месяца.

Напомним, что И.Гулиева скончалась 25 февраля 2016 года в возрасте 73 лет.