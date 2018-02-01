Муж 6 раз ударил ножом жену в Баку

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/В Ясамальском районе Баку произошла поножовщина.

Как передает Report, 29-летняя Бабазаде Шахнун Шахин гызы на придворной территории своего дома, расположенного на улице Зардаби, подверглась нападению со стороны своего мужа. В результате, женщина получила 6 ножевых ранений.

Пострадавшая размещена в Клинический Медицинский Центр №1. Согласно информации медиков, нож проткнул желудок и печень Ш.Бабазаде.

Ее состояние оценивается как тяжелое.

По факту ведется расследование в Прокуратуре Ясамальського района.