Мугабе под угрозой импичмента созывает заседание Кабинета Министров

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Президент Зимбабве Роберт Мугабе, находящийся под угрозой импичмента, объявил в понедельник о созыве заседания кабинета министров. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, встреча, должна пройти во вторник в президентском дворце.

Ранее в понедельник правящая партия "Африканский национальный союз Зимбабве - Патриотический фронт" ZANU-PF заявила о внесении на рассмотрение парламентом во вторник проекта об отстранении Мугабе от власти в связи с "неспособностью защитить конституцию" и "исполнять свои обязанности".

Также в понедельник один из членов руководства ZANU-PF, министр высшего образования, развития науки и технологий Джонатан Мойо сообщил на своей странице в Twitter, что он и еще примерно 50 министров и других членов руководства Зимбабве "находятся вне страны".