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Мубариз Мансимов приговорен к 5 годам лишения свободы условно

Мубариз Мансимов приговорен к 5 годам лишения свободы условно Арестованный в Турции президент группы компаний "Palmali" Мубариз Мансимов освобожден из-под ареста
Происшествия
5 марта 2021 г. 15:16
Мубариз Мансимов приговорен к 5 годам лишения свободы условно
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Арестованный в Турции президент группы компаний "Palmali" Мубариз Мансимов освобожден из-под ареста.

Как сообщает Report, суд Стамбула заменил избранную в отношении него меру пресечения в виде ареста на домашний арест.

Решение было принято на основании ходатайства прокуратуры Стамбула.

Согласно приговору суда, арестованный в марте прошлого года в связи с расследованием уголовного дела в отношении FETÖ М.Мансимов был приговорен к 5 годам лишения свободы условно. Кроме того, ему запрещен выезд из страны.

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Версия на английском языке Court puts Mubariz Mansimov on probation for five years
Версия на азербайджанском языке Məhkəmə Mübariz Mənsimova 5 il şərti cəza verib

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