Мубариз Мансимов приговорен к 5 годам лишения свободы условно

Арестованный в Турции президент группы компаний "Palmali" Мубариз Мансимов освобожден из-под ареста

Арестованный в Турции президент группы компаний "Palmali" Мубариз Мансимов освобожден из-под ареста.

Как сообщает Report, суд Стамбула заменил избранную в отношении него меру пресечения в виде ареста на домашний арест.

Решение было принято на основании ходатайства прокуратуры Стамбула.

Согласно приговору суда, арестованный в марте прошлого года в связи с расследованием уголовного дела в отношении FETÖ М.Мансимов был приговорен к 5 годам лишения свободы условно. Кроме того, ему запрещен выезд из страны.