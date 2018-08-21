Мубариз Гурбанлы: Забой жертвенных животных не по традиции недопустим

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Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ "Праздник Гурбан в Азербайджане отмечался испокон веков, и забой животных во время этого праздника проводился в соответствии с традицией, передаваемой из поколения в поколение. Думаю, не найдется людей, не знающих эти правила".

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам сказал председатель Госкомитета по работе с религиозными образованиями Мубариз Гурбанлы.

По его словам, было бы лучше, если бы забоем животных занимались люди, знакомые с правилами забоя: "Если и есть случаи забоя жертвенных животных, которые осуществляются не по традиции, это недопустимо".