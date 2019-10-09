Мотоциклист потерял управление и угодил в больницу в Баку

На проспекте Гейдара Алиева в Наримановском районе столицы имел место инцидент с мотоциклом, сообщает Report.
Как отмечается, потерял управление транспортным средством 28-летний Муваджатлы Джавид Дадаш оглу. Пострадавший был доставлен в больницу.
На проспекте Гейдара Алиева в Наримановском районе столицы имел место инцидент с мотоциклом, сообщает Report.
Как отмечается, потерял управление транспортным средством 28-летний Муваджатлы Джавид Дадаш оглу. Пострадавший был доставлен в больницу.
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Orxan RasifoğluАвтор новости