Мотоциклист потерял управление и угодил в больницу в Баку

Мотоциклист потерял управление и угодил в больницу в Баку

9 октября, 2019 06:30

https://report.az/storage/news/64cf6968744966c25dd16806e937c372/49954ba7-e853-4beb-8b68-1f46716bc72a_292.jpg На проспекте Гейдара Алиева в Наримановском районе столицы имел место инцидент с мотоциклом, сообщает Report. Как отмечается, потерял управление транспортным средством 28-летний Муваджатлы Джавид Дадаш оглу. Пострадавший был доставлен в больницу.

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