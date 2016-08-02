​МОП распространило официальную информацию по поводу взрыва на заводе "Араз"

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Государственная комиссия, созданная для расследования причин взрыва, произошедшего 26 июля на заводе "Араз" министерства оборонной промышленности Азербайджана (МОП), продолжает свою работу.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МОП.

В информации отмечается о проведении работ по устранению результатов происшествия. Лечение двух пострадавших продолжается.

"Несмотря на это некоторые СМИ распространяют дезинформацию, что не входит в рамки журналистской этики.

В очередной раз хотим напомнить, что при распространении информации следует ссылаться на сведения, данные пресс-службой министерства. В противном случае, для защиты прав в соответствующем порядке будет сделано обращение в судебные органы", - заявили в министерстве.