Момент автонаезда на ребенка в Джалилабаде попал на видео

Момент автонаезда на ребенка в Джалилабаде попал на видео

6 февраля, 2020 14:47

https://report.az/storage/news/05d44f05734f99ce061a33f0724a907f/2964b8d9-dd25-4529-a637-b38b4a7cb66f_292.jpg Распространились видеокадры жуткого ДТП в Джалилабаде, на которых запечатлен момент автонаезда на малолетнего пешехода. Как сообщает Report, авария произошла вчера на улице Магомеда Хади. Следовавший на большой скорости легковой автомобиль сбил пытавшегося перейти дорогу Асадова Абульфаза Фаик оглу 2011 г.р. От силы удара ребенка отшвырнуло под припаркованный напротив автомобиль. Очевидцы помогли извлечь ребенка из-под машины и увезли в больницу. Лечение А.Асадова продолжается. По факту ведется расследование.

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