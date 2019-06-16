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Молодой человек тяжело пострадал в ДТП в Баку

​Молодой человек тяжело пострадал в ДТП в Баку

В Баку молодой человек тяжело пострадал в ДТП, передает Report.

Сообщается, что он был сбит автомобилем и в результате получил различные телесные повреждения, включая черепно-мозговую травму.

В связи с фактом ведется расследование. 

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