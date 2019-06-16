Молодой человек тяжело пострадал в ДТП в Баку

​Молодой человек тяжело пострадал в ДТП в Баку

16 июня, 2019 04:00

https://report.az/storage/news/3c9db3a0828d4280d6e1f42ced0a4a30/faa5a876-edc4-4e1c-8981-4cb97d1a516d_292.jpg В Баку молодой человек тяжело пострадал в ДТП, передает Report. Сообщается, что он был сбит автомобилем и в результате получил различные телесные повреждения, включая черепно-мозговую травму. В связи с фактом ведется расследование.

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