​Молодой человек тяжело пострадал в ДТП в Баку

В Баку молодой человек тяжело пострадал в ДТП, передает Report.
Сообщается, что он был сбит автомобилем и в результате получил различные телесные повреждения, включая черепно-мозговую травму.
В связи с фактом ведется расследование.
В Баку молодой человек тяжело пострадал в ДТП, передает Report.
Сообщается, что он был сбит автомобилем и в результате получил различные телесные повреждения, включая черепно-мозговую травму.
В связи с фактом ведется расследование.
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