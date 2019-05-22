Молодой человек получил ножевое ранение в Баку

​Молодой человек получил ножевое ранение в Баку

22 мая, 2019 22:22

https://report.az/storage/news/634891dabfb50c4e3cf18606b8c209c3/44376030-b1d1-498a-b769-9970b8943742_292.jpg Молодой человек получил ножевое ранение в Баку, неподалеку от Московского универмага, передает Report. Имя пострадавшего Азад Гамидли (1997 года рождения). Раненый был немедленно доставлен в больницу, где был прооперирован.

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