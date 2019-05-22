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Молодой человек получил ножевое ранение в Баку

​Молодой человек получил ножевое ранение в Баку

Молодой человек получил ножевое ранение в Баку, неподалеку от Московского универмага, передает Report.

Имя пострадавшего Азад Гамидли (1997 года рождения).

Раненый был немедленно доставлен в больницу, где был прооперирован. 

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