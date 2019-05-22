Молодой человек получил ножевое ранение в Баку, неподалеку от Московского универмага, передает Report.
Имя пострадавшего Азад Гамидли (1997 года рождения).
Раненый был немедленно доставлен в больницу, где был прооперирован.
Молодой человек получил ножевое ранение в Баку, неподалеку от Московского универмага, передает Report.
Имя пострадавшего Азад Гамидли (1997 года рождения).
Раненый был немедленно доставлен в больницу, где был прооперирован.
Эта новость также доступна на других языках:
Orxan RasifoğluАвтор новости