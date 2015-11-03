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    Молодой сотрудник министерства экономики и промышленности отравился угарным газом

    По факту ведется расследования

    Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Молодой сотрудник министерства экономики и промышленности отравился угарным газом и скончался.

    Об этом Report сообщили в министерстве. 

    Согласно информации, сотрудник отдела кадров и канцелярии национального фонда содействия предпринимательству министерства, 28-летний Меджид Абдулкеримов отравился угарным газом в ванной комнате. Его не удалось спасти.

    По факту ведется расследование.

    Отметим, что инцидент произошел в Ясамальском районе.

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