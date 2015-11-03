Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Молодой сотрудник министерства экономики и промышленности отравился угарным газом и скончался.
Об этом Report сообщили в министерстве.
Согласно информации, сотрудник отдела кадров и канцелярии национального фонда содействия предпринимательству министерства, 28-летний Меджид Абдулкеримов отравился угарным газом в ванной комнате. Его не удалось спасти.
По факту ведется расследование.
Отметим, что инцидент произошел в Ясамальском районе.
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook