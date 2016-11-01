 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Убивший свою мать на почве ревности молодой человек обратился в Верховный суд

    Дело будет рассмотрено под председательством судьи Хафиза Насибова

    Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Подана кассационная жалоба на приговор в отношении Сиявуша Зохрабова, обвиняемого в убийстве своей матери на почве ревности.

    Как сообщает Report, заседание в Верховном суде назначено на 2 ноября.

    Дело будет рассмотрено под председательством судьи Хафиза Насибова.

    Отметим, что убийство произошло 7 июля 2015 года в Низаминском районе. Сиявуш Зохрабов (1994 г.р.) на почве ревности ударил ножом и убил свою мать Тахиру Зохрабову (1970 г.р.). С.Зохрабов был задержан сотрудниками полиции. В предварительных показаниях он заявил, что увидел, как его мать с кем-то переписывается по телефону.

    С.Зохрабов обвинялся по ст. 120.2.4 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом) УК.

    7 декабря на процессе в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Рагиба Салманова С.Зохрабов был приговорен к 17,5 годам лишения свободы.

    Не согласившись с решением, он обратился с апелляционной жалобой в Бакинский апелляционный суд. Согласно решению Бакинского апелляционного суда, приговор суда первой инстанции был оставлен в силе. После этого осужденный обратился с кассационной жалобой в Верховный суд. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi