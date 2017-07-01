Молодой человек получил ножевое ранение во дворе одной из школ Баку - ВИДЕО

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ В Ясамальском районе Баку произошла поножовщина.
Как сообщает Report, Гусейнов Турхан Рауф оглу 1990 г.р. поступил с режуще-колющими ранениями в Клинический медицинский центр №1.
По его словам, он упал и в него вонзился металлический предмет. Однако во время операции дежурный врач Бахрам Зейналов определил, что пострадавший получил ножевое ранение. О данном факте сообщено в Ясамальское РУП.
В предварительных показаниях Т.Гусейнов заявил полиции, что поспорил со своим знакомым во дворе школы №13 по ул. Аббаса Мирзы Шарифзаде. Тот нанес ему ножевое ранение.
Как сообщил Report хирург Б.Зейналов, угрозы для жизни раненого нет. Его состояние расценивается как среднетяжелое.
По факту ведется расследование.
Nurlan RafiqoğluАвтор новости
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