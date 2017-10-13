Молодой бычок тяжело ранил хозяина в Агдамском районе

Агдам. 13 октября. REPORT.AZ/ В поселке Дёрдйол Агдамского района произошел несчастный случай.Там при кормлении крупного рогатого скота, молодой бычок неожиданно напал на 47-летнего Фазиля Гусейнова.

Как сообщает Report, в результате ударившись об землю, в грудь Гусейнову вонзилось некая железная деталь. Пострадавший некоторое время лежал без сознания, после чего он в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Состояние мужчины на данный момент оценивается как тяжелое.