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Молдова заинтересована в изучении опыта МВД Азербайджана

Молдова заинтересована в изучении опыта МВД Азербайджана Молдова желает изучить опыт министерства внутренних дел Азербайджана в сфере борьбы с преступностью и обеспечения общественного порядка.
Происшествия
17 ноября 2022 г. 16:01
Молдова заинтересована в изучении опыта МВД Азербайджана

Молдова желает изучить опыт министерства внутренних дел Азербайджана в сфере борьбы с преступностью и обеспечения общественного порядка.

Как сообщает Report, об этом было отмечено на встрече в Баку между министром внутренних дел Азербайджана Вилаятом Эйвазовым и генсеком МВД Молдовы Сергеем Дьякону.

В.Эйвазов с удовлетворением подчеркнул, что связи и взаимодействие между Азербайджаном и Молдовой постепенно углубляются. Министр отметил, что МВД Азербайджана придает большое значение развитию отношений с правоохранительными органами Молдовы, в том числе с министерством внутренних дел, в двустороннем и многостороннем форматах.

Сергей Дьякону выразил уверенность, что подобные визиты придадут новый импульс дальнейшему расширению сотрудничества между министерствами внутренних дел двух стран, выразил заинтересованность в изучении положительного опыта азербайджанских коллег в сфере борьбы с преступностью, обеспечения общественного порядка.

На встрече были обсуждены приоритетные направления и перспективы сотрудничества и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Во встрече принял участие посол Азербайджана в Молдове Гудси Османов.

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