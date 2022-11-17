Молдова заинтересована в изучении опыта МВД Азербайджана

Молдова желает изучить опыт министерства внутренних дел Азербайджана в сфере борьбы с преступностью и обеспечения общественного порядка.

Молдова желает изучить опыт министерства внутренних дел Азербайджана в сфере борьбы с преступностью и обеспечения общественного порядка.

Как сообщает Report, об этом было отмечено на встрече в Баку между министром внутренних дел Азербайджана Вилаятом Эйвазовым и генсеком МВД Молдовы Сергеем Дьякону.

В.Эйвазов с удовлетворением подчеркнул, что связи и взаимодействие между Азербайджаном и Молдовой постепенно углубляются. Министр отметил, что МВД Азербайджана придает большое значение развитию отношений с правоохранительными органами Молдовы, в том числе с министерством внутренних дел, в двустороннем и многостороннем форматах.

Сергей Дьякону выразил уверенность, что подобные визиты придадут новый импульс дальнейшему расширению сотрудничества между министерствами внутренних дел двух стран, выразил заинтересованность в изучении положительного опыта азербайджанских коллег в сфере борьбы с преступностью, обеспечения общественного порядка.

На встрече были обсуждены приоритетные направления и перспективы сотрудничества и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Во встрече принял участие посол Азербайджана в Молдове Гудси Османов.