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МО: Распространенная министерством обороны Армении информация не соответствует действительности

МО: Распространенная министерством обороны Армении информация не соответствует действительности Распространенная министерством обороны Армении информация о якобы имевшем место 18 ноября примерно в 09:50 обстреле подразделениями азербайджанской армии позиций вооруженных сил Армении, расположенных в направлении населенного пункта Дявяли и ранении одно
Происшествия
18 ноября 2023 г. 16:53
МО: Распространенная министерством обороны Армении информация не соответствует действительности

Распространенная министерством обороны Армении информация о якобы имевшем место 18 ноября примерно в 09:50 обстреле подразделениями азербайджанской армии позиций вооруженных сил Армении, расположенных в направлении населенного пункта Дявяли и ранении одного военнослужащего, не соответствует действительности.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

"Категорически опровергаем информацию, распространенную министерством обороны Армении. Министерство обороны Армении продолжает распространять информацию, не имеющую реальной основы, с целью сокрытия произвола, существующего в своей армии", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке MN: "Ermənistan müdafiə nazirliyinin yaydığı məlumat tamamilə yalandır"

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