​МНБ Азербайджана арестовало членов группы, воевавших в составе ИГ в Сирии и Ираке

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Министерство национальной безопасности (МНБ) Азербайджана задержало азербайджанцев, входящих в группировку, воевавшей в Сирии и Ираке в составе ИГ.

Как сообщили Report в Управлении по связям с общественностью МНБ, в результате проведенных МНБ антитеррористических мероприятий задержаны Гулиев Намик Шахид оглу, Гадживердиев Халид Алиага оглу, Ахмедов Талех Махир оглу, Аскеров Эльвин Аскер оглу и Махмудов Анар Керем оглу, подозреваемые в создании непредусмотренных законодательством Азербайджанской Республики вооруженных формирований или групп, а также в участии в их создании и деятельности, снабжении их оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, военной техникой или военным снаряжением, а также за привлечение граждан Азербайджана или лиц без гражданства, постоянно проживающих в Азербайджане, к вооруженным конфликтам вне пределов Азербайджана с целью распространения религиозных учений, под видом исполнения религиозных обрядов, либо на почве религиозной вражды, либо проведении военных учений с этой целью, либо создании действующей с этой целью устойчивой группы или руководстве такой группой и других противозаконных действиях.

По данным фактам Главным следственным управлением МНБ возбуждены уголовные дела по статьям 12.1, 279.1, 12.3,28,214.2.1, 12.3,28,214.2.3, 12.1,218.2 и 283-1.3 УК АР.

В отношении Гулиева Намика Шахид оглу, Гадживердиева Халида Алиага оглу, Ахмедова Талеха Махир оглу, Аскерова Эльвина Аскер оглу и Махмудова Анара Керем оглу избрана мера пресечения в виде ареста.

Установлено, что Намик Гулиев, Халид Гадживердиев, Талех Ахмедов, Эльвин Аскеров и Анар Махмудов в различные периоды времени в 2012-2015 гг. принимали участие в деятельности различных не предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики вооруженных формирований, в том числе террористических организаций "Исламское государство" (ИГИЛ), "Джабхатул Нусра", "Джумдул-Хилафе" и других на территории Сирии и Ирака.

Оперативно-следственные мероприятия по расследованию всех случаев уголовных дел и выявлению других участников этих противозаконных действий продолжаются.