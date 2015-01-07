МНБ арестовало 10 граждан Азербайджана, воевавших в Сирии - СПИСОК

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Министерство национальной безопасности (МНБ) в результате оперативно-розыскных мероприятий задержало граждан страны, подозреваемых в создании вооруженных формирований или групп, а также в участии в их создании и деятельности, снабжении их оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, военной техникой или военным снаряжением, а также за другие противоправные действия, не предусмотренные законодательством Азербайджанской Республики. Задержанные - Мустафаев Эльхан Иса оглу, Расулов Бахруз Айдын оглу, Азизов Кямран Илтифат оглу, Алиханов Надир Махир оглу, Шахбази Бахтияр Имриз оглу, Шахбази Бахруз Бахтияр оглу, Мухаммадзаде Садиг Ядигар оглу, Гаджиев Рагим Сади оглу, Султани Видади Салех оглу и Асланов Рамиль Урфан оглу. Об этом сообщили Report в МНБ.

Было выявлено, что Эльхан Мустафаев, Бахруз Расулов, Кямран Азизов, Надир Алиханов, Бахтияр Шахбази и его сын Бахруз Шахбази1985 года рождения, также Садиг Мухаммадзаде, Видади Султани и Рамиль Асланов в 2014 году незаконным путем перешли на территорию Сирийской Арабской Республики, где в составе незаконных вооруженных формирований, не предусмотренных законодательством данной страны и Азербайджанской Республики, прошли религиозное обучение радикального толка и военные учения, обучились правилам использования различных видов огнестрельного оружия.

После учений они приняли участие в деятельности незаконных вооруженных формирований, не предусмотренных законодательством данной страны и Азербайджанской Республики.

Продолжаются следственно-оперативные мероприятия по расследованию всех подробностей уголовных дел, выявлению остальных участников противоправных действий.