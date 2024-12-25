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МККК выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой самолета AZAL в Казахстане

МККК выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой самолета AZAL в Казахстане Представительство МККК в Азербайджане выразило соболезнования в связи с крушением самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) в казахстанском городе Актау.
Происшествия
25 декабря 2024 г. 17:53
МККК выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой самолета AZAL в Казахстане

Представительство МККК в Азербайджане выразило соболезнования в связи с крушением самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) в казахстанском городе Актау.

Как передает Report, информация об этом была опубликована на официальной странице организации в социальной сети "Х".

"Мы выражаем искренние соболезнования семьям и близким погибших в результате крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" вблизи Актау. Наши мысли - с теми, кто погиб, и теми, кто пострадал вследствие трагического события. Мы желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении.

Отметим, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, среди которых 42 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана. Согласно последней информации, в авиакатастрофе выжили 32 человека. В Азербайджане в связи с инцидентом 26 декабря объявлен траур.

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Версия на английском языке ICRC offers condolences to Azerbaijan over AZAL airplane crash
Версия на азербайджанском языке BQXK təyyarə qəzasında həlak olanların ailələrinə və yaxınlarına başsağlığı verib

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