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МККК вновь подтвердил, что Лачынская дорога открыта для гуманитарных целей

МККК вновь подтвердил, что Лачынская дорога открыта для гуманитарных целей "С декабря прошлого года мы эвакуировали 99 больных, нуждающихся в медицинском вмешательстве, доставили в больницы лекарственные препараты, продовольствие и детское питание".
Происшествия
17 февраля 2023 г. 15:29
МККК вновь подтвердил, что Лачынская дорога открыта для гуманитарных целей

"С декабря прошлого года мы эвакуировали 99 больных, нуждающихся в медицинском вмешательстве, доставили в больницы лекарственные препараты, продовольствие и детское питание".

Как передает Report, об этом говорится в заявлении департамента по связям с общественностью бакинского офиса Международного комитета красного креста (МККК) о деятельности комитета, осуществленных вдоль Лачынской дороги.

В заявлении отмечается, что МККК осуществляет деятельность нейтрального гуманитарного посредника на Лачынской дороге: "Эти операции всегда осуществляются после согласования со всеми соответствующими структурами.

Мы обсуждаем с ними все логистические вопросы, сообщаем о том, кого и что перевозим, согласовываем проведение операций. Эти операции были бы невозможны, если бы МККК не оставался привержен нейтральной позиции. Проводимый со сторонами открытый и прозрачный диалог позволяет нам прийти на помощь нуждающимся".

Данное заявление вновь подтверждает, что Лачынская дорога открыта для передвижения транспорта, используемого в гуманитарных целях.

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Версия на английском языке ICRC confirms again that Lachin road open for humanitarian purposes
Версия на азербайджанском языке BQXK Laçın yolunun humanitar məqsədlər üçün açıq oluğunu yenə təsdiqləyib

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