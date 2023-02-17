МККК вновь подтвердил, что Лачынская дорога открыта для гуманитарных целей

"С декабря прошлого года мы эвакуировали 99 больных, нуждающихся в медицинском вмешательстве, доставили в больницы лекарственные препараты, продовольствие и детское питание".

"С декабря прошлого года мы эвакуировали 99 больных, нуждающихся в медицинском вмешательстве, доставили в больницы лекарственные препараты, продовольствие и детское питание".

Как передает Report, об этом говорится в заявлении департамента по связям с общественностью бакинского офиса Международного комитета красного креста (МККК) о деятельности комитета, осуществленных вдоль Лачынской дороги.

В заявлении отмечается, что МККК осуществляет деятельность нейтрального гуманитарного посредника на Лачынской дороге: "Эти операции всегда осуществляются после согласования со всеми соответствующими структурами.

Мы обсуждаем с ними все логистические вопросы, сообщаем о том, кого и что перевозим, согласовываем проведение операций. Эти операции были бы невозможны, если бы МККК не оставался привержен нейтральной позиции. Проводимый со сторонами открытый и прозрачный диалог позволяет нам прийти на помощь нуждающимся".

Данное заявление вновь подтверждает, что Лачынская дорога открыта для передвижения транспорта, используемого в гуманитарных целях.