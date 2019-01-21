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    Миргафар Сеидов: "Я подам ходатайство в Исполнительную власть города Баку о недопущении митинга Национального совета" - ЭКСКЛЮЗИВ

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Управление полиции города Баку подаст петицию в исполнительную власть о недопущении очередного митинга Национального совета.

    Об этом в интервью Report заявил начальник управления полиции города Баку генерал-майор Миргафар Сеидов.

    "На последних митингах они показали свои истинные намерения, попытались создать беспорядки в столице. Несомненно, такого рода действия были пресечены нами. Поэтому я подам петицию в Исполнительную власть города Баку, чтобы запретить им проводить какие-либо собрания до тех пор, пока они не смогут управлять массой", - отметил М.Сеидов.

    Хафиз Гейдаров

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