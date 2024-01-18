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Мирфуад Махмудов: В общежитии, где произошел пожар, продолжаются работы по охлаждению

Мирфуад Махмудов: В общежитии, где произошел пожар, продолжаются работы по охлаждению В здании общежития медицинского колледжа в Сумгайыте продолжаются работы по охлаждению.
Происшествия
18 января 2024 г. 02:30
Мирфуад Махмудов: В общежитии, где произошел пожар, продолжаются работы по охлаждению

В здании общежития медицинского колледжа в Сумгайыте продолжаются работы по охлаждению.

Как передает Report, об этом сообщил начальник Сумгайытского городского управления пожарной охраны МЧС Мирфуад Махмудов.

"Учитывая, что пожар распространился на крышу здания, где проживают бывшие вынужденные переселенцы, в этот район были стянуты дополнительные силы и техника МЧС", - сказал он.

По его словам, благодаря проведенным необходимым и неотложным мерам удалось предотвратить проникновение пожара во второй корпус здания.

Мирфуад Махмудов отметил, что жители были немедленно эвакуированы из здания.

"В настоящее время пожар полностью потушен, продолжаются охлаждающие работы. Площадь пожара составляет около 300 квадратных метров. Будет предоставлена дополнительная информация", - добавил начальник Сумгайытского городского управления пожарной охраны МЧС.

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Версия на азербайджанском языке Mirfuad Mahmudov: Sumqayıtda yanğının baş verdiyi binada soyutma işləri davam etdirilir

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