О нас

Минздрав: По вопросу эвакуации двух пациентов из Азербайджана будет проведен консилиум с врачами

Минздрав: По вопросу эвакуации двух пациентов из Азербайджана будет проведен консилиум с врачами По вопросу эвакуации двух пациентов из Азербайджана, которые проходят лечение в Мангистауской областной многопрофильной больнице (МОБ)после авиакатастрофы вблизи Актау, планируется провести консилиум с врачами.
Происшествия
28 декабря 2024 г. 14:44
Минздрав: По вопросу эвакуации двух пациентов из Азербайджана будет проведен консилиум с врачами

По вопросу эвакуации двух пациентов из Азербайджана, которые проходят лечение в Мангистауской областной многопрофильной больнице (МОБ)после авиакатастрофы вблизи Актау, планируется провести консилиум с врачами.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщили в Минздраве Казахстана.

"По вопросу эвакуации двух пациентов из Азербайджанской Республики планируется провести консилиум с врачами, дать оценку их готовности к транспортировке. Пациенты поступили с различными травмами, в основном с множественными повреждениями, это закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытые травмы грудной клетки, травматический шок", - отметили в Минздраве.

Кроме того, с органами здравоохранения Кыргызстана прорабатываются вопросы по транспортировке трех пострадавших, из них два транспортабельных, один - в тяжелом состоянии, на аппарате ИВЛ.

В ведомстве отметили, что состояние шести пострадавших в авиакатастрофе стабилизировалось.

"На сегодня на лечении в МОБ остаются 6 пациентов, четверо из них в отделении реанимации, двое в травматологии. Ухудшения состояния не наблюдается, один пациент снят с вазопрессоров и одной пострадавшей снижена доза тоников с 3-х до 1-го", - сообщили в ведомстве.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Ministry: Medical consultation to be held regarding repatriation of two Azerbaijani patients
Версия на азербайджанском языке Aviaqəzada xəsarət alan iki azərbaycanlının təxliyəsi ilə bağlı həkimlər konsilium keçirəcək

Самое важное

Cпикер Сената Казахстана: Делать выводы рано
Cпикер Сената Казахстана: Делать выводы рано
26 декабря 2024 г. 12:29
26 декабря в Азербайджане объявлен траур
26 декабря в Азербайджане объявлен траур
25 декабря 2024 г. 15:32
Четверо несовершеннолетних находились на борту потерпевшего крушение самолета AZAL
Четверо несовершеннолетних находились на борту потерпевшего крушение самолета AZAL
25 декабря 2024 г. 12:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi