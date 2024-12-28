Минздрав: По вопросу эвакуации двух пациентов из Азербайджана будет проведен консилиум с врачами

По вопросу эвакуации двух пациентов из Азербайджана, которые проходят лечение в Мангистауской областной многопрофильной больнице (МОБ)после авиакатастрофы вблизи Актау, планируется провести консилиум с врачами.

По вопросу эвакуации двух пациентов из Азербайджана, которые проходят лечение в Мангистауской областной многопрофильной больнице (МОБ)после авиакатастрофы вблизи Актау, планируется провести консилиум с врачами.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщили в Минздраве Казахстана.

"По вопросу эвакуации двух пациентов из Азербайджанской Республики планируется провести консилиум с врачами, дать оценку их готовности к транспортировке. Пациенты поступили с различными травмами, в основном с множественными повреждениями, это закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытые травмы грудной клетки, травматический шок", - отметили в Минздраве.

Кроме того, с органами здравоохранения Кыргызстана прорабатываются вопросы по транспортировке трех пострадавших, из них два транспортабельных, один - в тяжелом состоянии, на аппарате ИВЛ.

В ведомстве отметили, что состояние шести пострадавших в авиакатастрофе стабилизировалось.

"На сегодня на лечении в МОБ остаются 6 пациентов, четверо из них в отделении реанимации, двое в травматологии. Ухудшения состояния не наблюдается, один пациент снят с вазопрессоров и одной пострадавшей снижена доза тоников с 3-х до 1-го", - сообщили в ведомстве.