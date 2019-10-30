Минздрав: Октая Гюльалыева оперируют - ОБНОВЛЕНО

Министерство здравоохранения Азербайджана в очередной раз распространило информацию о состоянии здоровья сбитого автомобилем правозащитника Октая Гюльалыева.

Как сообщает Report, в информации говорится:

"Согласно сообщению, поступившему из "City Hospital" в Минздрав, Октая Гюльалыева подготовили к операции, однако члены семьи не соглашались на ее проведение. Министерство здравоохранения направило в "City Hospital" специалистов Республиканской больницы нейрохирургии, которые переговорили с близкими Гюльалыева и объяснили необходимость хирургического вмешательства. После этого члены семьи дали согласие на операцию. О ходе операции будет предоставлена дополнительная информация".

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Министерство здравоохранения Азербайджана распространило информацию о состоянии здоровья сбитого автомобилем правозащитника Октая Гюльалыева.

Как сообщает Report, в заявлении говорится, что сбитого ночью правозащитника водитель привез в Клинический медицинский центр.

"Врачи диагностировали у больного перелом черепа и ушиб головного мозга. Ему оказали необходимую медицинскую помощь и приняли на стационарное лечение. Однако, по настоянию близких родственников, позже Октая Гюльалыева перевели в частную клинику "City Hospital". Обследование и лечение больного контролируется Министерством здравоохранения", - заявили в Министерстве.