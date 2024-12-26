Минздрав Казахстана: Восемь пострадавших в авиакатастрофе подключены к аппарату ИВЛ

Восемь из 29 пострадавших в авиакатастрофе в Актау находятся на аппарате ИВЛ.

Восемь из 29 пострадавших в авиакатастрофе в Актау подключены к аппарату ИВЛ.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщило Министерство здравоохранения Казахстана.

"По данным на раннее утро 26 декабря, 11 пациентов находились в отделении реанимации, 13 - травматологии, 2 - нейрохирургии, 1 - хирургии. Двое пациентов в крайне тяжелом состоянии, 11 - тяжелом, 14 - средней степени тяжести, 2 пациента без жалоб, в удовлетворительном состоянии", - сказано в сообщении.

При этом в Минздраве отметили, что "восемь из 11 пациентов находятся на аппарате ИВЛ плюс под медикаментозной седацией".

В сообщении напоминается, что всего в областную больницу было госпитализировано 27 пострадавших в авиакатастрофе, еще двое - в детскую областную больницу.

При поступлении всем пострадавшим проведены необходимые виды обследования, после стабилизации состоянии они госпитализированы по профилям. Пациенты поступили с различными травмами, в основном с множественными повреждениями, - это закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытые травмы грудной клетки, травматический шок.

"Медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме. Врачи принимают все возможные меры для стабилизации состояния тяжелых пациентов, больница в достаточной мере обеспечена лекарствами, оборудованием", - отметили в Минздраве.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, среди которых 37 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана, а также пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 38 пассажиров, выжили 29 человек , включая троих детей.

Согласно соответствующему распоряжению президента Ильхама Алиева, 26 декабря 2024 года в Азербайджане объявлен траур в память о погибших в авиакатастрофе.