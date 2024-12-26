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Установлено гражданство еще одной пациентки с потерпевшего крушение самолета AZAL

Установлено гражданство еще одной пациентки с потерпевшего крушение самолета AZAL Установлено гражданство еще одной пациентки с потерпевшего крушение самолета AZAL в Актау, следовавший из Баку в Грозный - это гражданка Азербайджана.
Происшествия
26 декабря 2024 г. 09:51
Установлено гражданство еще одной пациентки с потерпевшего крушение самолета AZAL

Установлено гражданство еще одной пациентки с потерпевшего крушение самолета AZAL в Актау, который следовал из Баку в Грозный. Она является гражданкой Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщили в Управлении здравоохранения Мангистауской области.

Она сейчас находится в больнице.

Сообщается, что под наблюдением в общей сложности находятся 20 пациентов, из них шесть - в реанимации.

Отметим, что вчера был обнародовал список пострадавших в авиакатастрофе, где было указано, что личность одной женщины не установлена.

Позднее прибывший в Актау заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев заявил о том, что число погибших возросло до 38 человек.

"Есть пока одна женщина, личность которой не установлена. Она без сознания в больнице, документов нет. Среди остальных 29 выживших ни одного казахстанца нет", - сообщил Бозумбаев.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, среди которых 37 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана, а также пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 38 пассажиров, выжили 29 человек, включая троих детей.

Согласно соответствующему распоряжению президента Ильхама Алиева, 26 декабря 2024 года в Азербайджане объявлен траур в память о погибших в авиакатастрофе.

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Версия на английском языке Kazakhstan confirms citizenship of another passenger injured in AZAL plane crash
Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan Səhiyyə Nazirliyi: Təyyarə qəzasında xəsarət alanlardan birinin şəxsiyyəti müəyyən olunub

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