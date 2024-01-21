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Минюст: В прошлом году в Азербайджан были экстрадированы 14 человек

Минюст: В прошлом году в Азербайджан были экстрадированы 14 человек Только в 2023 году из Великобритании, Германии, Польши, Беларуси, Молдовы, а также из Украины, после получения согласия европейских стран для транзита, в нашу страну были экстрадированы 14 человек.
Происшествия
21 января 2024 г. 09:59
Минюст: В прошлом году в Азербайджан были экстрадированы 14 человек

Только в 2023 году из Великобритании, Германии, Польши, Беларуси, Молдовы, а также из Украины, после получения согласия европейских стран для транзита, в нашу страну были экстрадированы 14 человек.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Азербайджана.

Было отмечено, что Минюст осуществляет с различными странами эффективное взаимодействие в сфере выдачи (экстрадиции) преступников на основании двусторонних соглашений и многосторонних конвенций, а при отсутствии соответствующих соглашений, принимаются меры на основе принципа взаимности.

Кроме того, в столице и регионах строятся новые пенитенциарные комплексы, соответствующие международным стандартам. Новейшая из них была сдана в эксплуатацию в Лянкяране 16 января, и глава государства ознакомился с современными условиями, созданными в этом пенитенциарном комплексе. Именно благодаря этим мерам, которые служат защите прав заключенных и обвиняемых, модернизации условий их содержания, в отношении нашей страны принимаются положительные решения об экстрадиции, исходя из чего обеспечивается принцип неотвратимости наказания.

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Версия на азербайджанском языке Nazirlik: Cinayət törətmiş 14 nəfər ötən il ölkəmizə ekstradisiya olunub

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