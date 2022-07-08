Минюст распространил информацию о скончавшемся в Исполнительном отделе Сумгайыта гражданине

Министерство юстиции Азербайджана распространило информацию о скончавшемся в Исполнительном отделе Сумгайыта гражданине.

Министерство юстиции Азербайджана распространило информацию о скончавшемся в Исполнительном отделе Сумгайыта гражданине.

Как сообщает Report , начальник Управления по правам человека и связям с общественностью минюста Айнур Сабитова отметила, что 7 июля гражданину Шахмураду Мамедову, находящемуся в Исполнительном отделе города Сумгайыт в связи с исполнением вынесенного в его отношении в качестве должника судебного решения, неожиданно стало плохо и он скоропостижно скончался.

"Сотрудники отдела вызвали бригаду скорой медицинской помощи, а также оказали гражданину первую помощь. Однако, несмотря на все усилия, спасти Шахмурада Мамедова не удалось. О факте внезапной смерти уже проинформирована Сумгайытская городская прокуратура, ведется соответствующее расследование. По решению суда, из пенсии (1 043 маната) Шахмурада Мамедова удерживалось 25% для погашения долга. Ш.Мамедов был военнослужащим, он принимал участие в Первой Карабахской войне", - сказала А.Сабитова.