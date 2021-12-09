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Минюст назвал причину смерти экс-сотрудника упраздненного МНБ

Минюст назвал причину смерти экс-сотрудника упраздненного МНБ 15:37 Пенитенциарная служба Министерства юстиции ответила на запросы средств массовой информации в связи с информацией о смерти в исправительном учреждении экс-начальника отдела упраздненного Министерства национальной безопасности Закира Исмаилова.
Происшествия
9 декабря 2021 г. 16:04
Минюст назвал причину смерти экс-сотрудника упраздненного МНБ

Пенитенциарная служба Министерства юстиции ответила на запросы средств массовой информации в связи с информацией о смерти в исправительном учреждении экс-начальника отдела упраздненного Министерства национальной безопасности Закира Исмаилова.

Как сообщает Report, в службе отметили, что бывший начальник отдела упраздненного Министерства национальной безопасности Нахчыванской АР, полковник Закир Исмаилов за совершение особо тяжкого преступления был приговорен к пожизненному лишению свободы, а также лишен звания полковника.

"Закир Исмаилов 1959 г.р. страдал различными хроническими заболеваниями, в том числе диабетом тяжелой формы, артериальной гипертонией, острой сердечно-сосудистой недостаточностью, долгое время он получал необходимое лечение в лечебном учреждении.

Однако, несмотря на все принятые медицинские меры, он скоропостижно скончался от тромбоэмболии 25 ноября 2021 года" - говорится в сообщении Пенитенциарной службы.

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Версия на азербайджанском языке Həbsdə olan keçmiş MTN polkovnikinin ölüm səbəbi açıqlanıb

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