Минюст назвал причину смерти экс-сотрудника упраздненного МНБ

15:37 Пенитенциарная служба Министерства юстиции ответила на запросы средств массовой информации в связи с информацией о смерти в исправительном учреждении экс-начальника отдела упраздненного Министерства национальной безопасности Закира Исмаилова.

Пенитенциарная служба Министерства юстиции ответила на запросы средств массовой информации в связи с информацией о смерти в исправительном учреждении экс-начальника отдела упраздненного Министерства национальной безопасности Закира Исмаилова.

Как сообщает Report, в службе отметили, что бывший начальник отдела упраздненного Министерства национальной безопасности Нахчыванской АР, полковник Закир Исмаилов за совершение особо тяжкого преступления был приговорен к пожизненному лишению свободы, а также лишен звания полковника.

"Закир Исмаилов 1959 г.р. страдал различными хроническими заболеваниями, в том числе диабетом тяжелой формы, артериальной гипертонией, острой сердечно-сосудистой недостаточностью, долгое время он получал необходимое лечение в лечебном учреждении.

Однако, несмотря на все принятые медицинские меры, он скоропостижно скончался от тромбоэмболии 25 ноября 2021 года" - говорится в сообщении Пенитенциарной службы.