Минувшим днем задержаны 29 подозреваемых в совершении преступлений

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Вчера органами внутренних дел Азербайджана было зарегистрировано 122 преступления, 24 из которых раскрыты по "горячим следам".

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, раскрыто 5 преступлений, совершенных в предыдущие периоды.

Задержаны и переданы по назначению 26 человек, находившихся в розыске, в том числе 16 разыскиваемых должников. На автомобильных дорогах республики зафиксировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 17 человек пострадали.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было выявлено 16 фактов, связанных с оборотом наркотических средств.

Задержаны 29 подозреваемых в совершении преступлений.