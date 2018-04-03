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    Минувшим днем задержаны 29 подозреваемых в совершении преступлений

    В ДТП погиб 1 человек, 7 пострадали

    Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Обнародована статистика преступлений, совершенных в Азербайджане со 2 на 3 апреля.

    Как сообщили Report в пресс-службе МВД, минувшим днем органами внутренних дел республики было зарегистрировано 98 преступлений, 22 из которых раскрыты по "горячим следам".

    Раскрыто 25 преступлений, совершенных в прежние периоды.

    61 человек, находившихся в розыске, задержаны и переданы по назначению.

    На автомобильных дорогах республики зафиксировано 4 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 1 человек погиб и 7 пострадали.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было выявлено 8 фактов, связанных с оборотом наркотических средств и один факт незаконного хранения оружия.

    Задержаны 29 подозреваемых в совершении преступлений.

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