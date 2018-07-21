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    Минувшим днем задержаны 25 подозреваемых в совершении преступлений

    Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Минувшим днем органами внутренних дел Азербайджана было зарегистрировано 114 преступлений, 22 из которых раскрыты по "горячим следам".

    Как сообщили Report в пресс-службе МВД, раскрыто 8 преступлений, совершенных в предыдущие периоды.

    Задержаны и переданы по назначению 47 человек, находившихся в розыске, в том числе 40 разыскиваемых должников.

    На автомобильных дорогах республики зафиксировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 2 человека погибли, 8 человек пострадали.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было выявлено 9 фактов, связанных с оборотом наркотических средств.

    Задержаны 25 подозреваемых в совершении преступлений.

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