Минувшим днем задержаны 25 подозреваемых в совершении преступлений

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Минувшим днем органами внутренних дел Азербайджана было зарегистрировано 114 преступлений, 22 из которых раскрыты по "горячим следам".

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, раскрыто 8 преступлений, совершенных в предыдущие периоды.

Задержаны и переданы по назначению 47 человек, находившихся в розыске, в том числе 40 разыскиваемых должников.

На автомобильных дорогах республики зафиксировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 2 человека погибли, 8 человек пострадали.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было выявлено 9 фактов, связанных с оборотом наркотических средств.

Задержаны 25 подозреваемых в совершении преступлений.