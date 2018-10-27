Минувшим днем задержаны 20 подозреваемых в совершении преступлений

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Обнародована статистика преступлений и происшествий, зарегистрированных органами внутренних дел Азербайджана за минувший день.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, 26 октября в стране зарегистрировано 111 преступлений, 18 из которых раскрыты по "горячим следам".

Раскрыто одно преступление, совершеное в предыдущий период.

Задержаны и переданы по назначению 37 человек, находившихся в розыске, в том числе 28 разыскиваемых должников, а также один человек за невыполнение гражданско-правовых обязательств.

На автомобильных дорогах республики зафиксировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 1 человек погиб, 7 человек пострадали.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было выявлено 7 фактов, связанных с оборотом наркотических средств.

Задержаны 20 подозреваемых в совершении преступлений.