Минувшим днем задержаны 14 разыскиваемых должников

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Обнародована статистика преступлений и происшествий, зарегистрированных минувшим днем органами внутренних дел Азербайджана.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, 6 июля было зарегистрировано 103 факта преступлений, 14 из которых раскрыты по "горячим следам".

Раскрыто 8 преступлений, совершенных в предыдущие периоды. Задержаны и переданы по назначению 20 человек, находившихся в розыске, в том числе 14 разыскиваемых должников.

На автомобильных дорогах республики зафиксировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 1 человек погиб, двое пострадали.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было выявлено 4 факта, связанных с оборотом наркотических средств, 2 факта – с незаконным хранением оружия.

Задержаны 14 подозреваемых в совершении преступлений.