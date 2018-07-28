Минувшим днем задержано 26 находившихся в розыске должников

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Обнародована статистика преступлений и происшествий, зарегистрированных минувшим днем органами внутренних дел Азербайджана.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, 27 июля зарегистрировано 118 преступлений, 25 из которых раскрыто по "горячим следам".

Раскрыто 5 преступлений, совершенных в предыдущие периоды. Задержаны и переданы по назначению 35 человек, находившихся в розыске, в том числе 2 за уклонение от выполнения гражданско-правовых обязательств и 26 разыскиваемых должников.

На автомобильных дорогах страны зафиксировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых пострадали 5 человек.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было выявлено 10 фактов, связанных с оборотом наркотических средств, и 1 факт незаконного хранения оружия.

Задержаны 36 подозреваемых в совершении преступлений.