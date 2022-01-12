За нарушение условий карантина задержан владелец дворца торжеств

Минувшим днем за нарушение условий карантина на свадьбах оштрафованы четыре человека, задержан владелец одного дворца торжеств.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).
Сообщается, что 11 января представители МВД, Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики провели мониторинг 84 свадебных торжеств в Баку и на территории республики.
Мониторинг охватил мероприятия, проводимые в 80 дворцах торжеств и на 4 приусадебных участках.
4 человека были оштрафованы по статье 211 (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных правонарушениях, один владелец дома был арестован в административном порядке по статье 211 Кодекса об административных правонарушениях, 6 человек не были допущены в дома торжества из-за отсутствия COVID-паспортов.