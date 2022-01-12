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За нарушение условий карантина задержан владелец дворца торжеств

За нарушение условий карантина задержан владелец дворца торжеств Минувшим днем за нарушение условий карантина на свадьбах оштрафованы четыре человека, задержан владелец одного дворца торжеств.
Происшествия
12 января 2022 г. 09:35
За нарушение условий карантина задержан владелец дворца торжеств
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Минувшим днем за нарушение условий карантина на свадьбах оштрафованы четыре человека, задержан владелец одного дворца торжеств.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

Сообщается, что 11 января представители МВД, Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики провели мониторинг 84 свадебных торжеств в Баку и на территории республики.

Мониторинг охватил мероприятия, проводимые в 80 дворцах торжеств и на 4 приусадебных участках.

4 человека были оштрафованы по статье 211 (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных правонарушениях, один владелец дома был арестован в административном порядке по статье 211 Кодекса об административных правонарушениях, 6 человек не были допущены в дома торжества из-за отсутствия COVID-паспортов.

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Версия на азербайджанском языке Ötən gün toylara görə 4 nəfər cərimələnib, 1 şadlıq sarayının sahibi həbs edilib

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