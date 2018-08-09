Минувшим днем в автоавариях погибли 5, пострадали 12 человек

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Минувшим днем органами внутренних дел Азербайджана зафиксирован 101 факт преступлений, 20 из которых были раскрыты по "горячим следам".

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, раскрыто 5 преступлений, совершенных в предыдущие периоды.

Задержаны и переданы по назначению 24 находившихся в розыске лиц, в том числе 1 за уклонение от выполнения гражданско-правовых обязательств и 13 разыскиваемых должников.

На автомобильных дорогах страны зафиксировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 5, пострадали 12 человек.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было выявлено 11 фактов, связанных с оборотом наркотических средств.

Задержаны 20 подозреваемых в совершении преступлений.