Минувшим днем в автоавариях погибли 3, пострадали 10 человек

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Обнародована статистика преступлений и происшествий, зарегистрированных минувшим днем органами внутренних дел Азербайджана.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, вчера зарегистрировано 110 преступлений, 14 из которых раскрыты по "горячим следам".

Раскрыто 21 преступление, совершенное в предыдущие периоды. Задержаны и переданы по назначению 17 человек, находившихся в розыске, в том числе 2 за уклонение от выполнения гражданско-правовых обязательств и 7 разыскиваемых должников.

На автомобильных дорогах страны зафиксировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых погибли 3 человека, пострадали 10.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было выявлено 9 фактов, связанных с оборотом наркотических средств.

Задержан 21 подозреваемый в совершении преступлений.