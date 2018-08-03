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    Минувшим днем в автоавариях погибли 3, пострадали 10 человек

    Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Обнародована статистика преступлений и происшествий, зарегистрированных минувшим днем органами внутренних дел Азербайджана.

    Как сообщили Report в пресс-службе МВД, вчера зарегистрировано 110 преступлений, 14 из которых раскрыты по "горячим следам".

    Раскрыто 21 преступление, совершенное в предыдущие периоды. Задержаны и переданы по назначению 17 человек, находившихся в розыске, в том числе 2 за уклонение от выполнения гражданско-правовых обязательств и 7 разыскиваемых должников.

    На автомобильных дорогах страны зафиксировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых погибли 3 человека, пострадали 10.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было выявлено 9 фактов, связанных с оборотом наркотических средств.

    Задержан 21 подозреваемый в совершении преступлений.

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