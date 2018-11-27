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    Минувшим днем в автоавариях 3 человека погибли, 6 пострадали

    Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Обнародована статистика преступлений и происшествий, зарегистрированных органами внутренних дел Азербайджана минувшим днем.

    Как сообщили Report в пресс-службе МВД, 26 ноября органами внутренних дел республики зарегистрировано 95 преступлений, 9 из которых раскрыты по "горячим следам".

    Раскрыто 10 ранее незавершенных дел. Задержаны и переданы по назначению 30 находившихся в розыске лиц, в том числе 22 разыскиваемых должника.

    На автомобильных дорогах республики зафиксировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 3 человека погибли, 6 пострадали.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было выявлено 5 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

    Задержаны 15 подозреваемых в совершении преступлений.

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