Минувшим днем на дорогах погибли 3 человека, ранены 3

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Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Обнародована статистика преступлений и происшествий, зарегистрированных органами внутренних дел 12-13 марта.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, органами внутренних дел республики было зарегистрировано 107 преступлений, 18 из которых раскрыты по "горячим следам". Раскрыто 3 преступления, оставшихся с предыдущего времени.

23 лица, находившихся в розыске, были задержаны и переданы по назначению.

На автомобильных дорогах республики зафиксировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых погибли 3 человека, пострадали 3 человека. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было выявлено 7 фактов, связанных с оборотом наркотических средств.

Задержаны 28 лиц, подозреваемых в совершении преступления.