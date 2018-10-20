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    Минувшим днем на автодорогах страны погибли 3 человека, 11 пострадали

    Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Обнародованы статистические данные о преступлениях и происшествиях, зарегистрированных органами внутренних дел Азербайджана за минувшие сутки. 

    Как сообщили Report в пресс-службе МВД, органами внутренних дел республики с 19 по 20 октября зафиксировано 111 фактов преступлений, 22 из которых были раскрыты по "горячим следам". 

    Раскрыто 12 ранее незавершенных дел. 

    Задержаны и переданы по назначению 30 находившихся в розыске лиц, в том числе 3 за уклонение от выполнения гражданско-правовых обязательств и 25 разыскиваемых должников. 

    На автомобильных дорогах республики произошло 7 дорожно-транспортных происшествий, в результате 3 человека погибли, 11 пострадали. 

    В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было выявлено 14 фактов, связанных с наркотиками и один факт незаконного хранения боеприпасов. 

    По подозрению в совершении преступлений задержаны 32 человека.

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