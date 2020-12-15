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Минувшим днем еще на 37 больных коронавирусом возбуждено уголовное дело

Минувшим днем еще на 37 больных коронавирусом возбуждено уголовное дело Продолжаются контрольно-профилактические меры для предотвращения массового распространения инфекции COVID-19
Происшествия
15 декабря 2020 г. 10:32
Минувшим днем еще на 37 больных коронавирусом возбуждено уголовное дело
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Продолжаются контрольно-профилактические меры для предотвращения массового распространения инфекции COVID-19.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

14 декабря полиция и военнослужащие внутренних войск в различных частях республики установили и задержали 51 покинувшего место жительства больного COVID-19.

С соблюдением медицинских правил 48 из них были возвращены домой, 3 – госпитализированы.

В отношении 37 из них возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического или карантинного режимов) УК, ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDünən 37 koronavirus xəstəsinə cinayət işi başlanılıb

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