Минувшим днем еще на 37 больных коронавирусом возбуждено уголовное дело

Продолжаются контрольно-профилактические меры для предотвращения массового распространения инфекции COVID-19

Продолжаются контрольно-профилактические меры для предотвращения массового распространения инфекции COVID-19.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

14 декабря полиция и военнослужащие внутренних войск в различных частях республики установили и задержали 51 покинувшего место жительства больного COVID-19.

С соблюдением медицинских правил 48 из них были возвращены домой, 3 – госпитализированы.

В отношении 37 из них возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического или карантинного режимов) УК, ведется расследование.