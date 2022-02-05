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56 человек не допущены на свадьбы

56 человек не допущены на свадьбы Минувшим днем 56 человек не были допущены на торжество из-за отсутствия паспорта COVID-19
Происшествия
5 февраля 2022 г. 09:34
56 человек не допущены на свадьбы

Минувшим днем 56 человек не были допущены на торжество из-за отсутствия паспорта COVID-19.

Об этом Report сообщили в министерстве внутренних дел (МВД).

Он отметил, что представители МВД, Агентства продовольственной безопасности Азербайджана и Государственной налоговой службы при министерстве экономики осуществили мониторинг 105 свадебных торжеств в Баку и на территории республики.

Мониторинг охватил мероприятия, проводимые в 104 дворцах торжеств и в одном частном доме. В результате мониторингов за нарушение правил особого карантинного режима при проведении свадебных торжеств 1 человек был оштрафован по статье 211 (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных правонарушениях, 56 человек не были допущены на торжества.

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Версия на азербайджанском языке Ötən gün 56 nəfər şənliyə buraxılmayıb

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