Минувшим днем 151 человек не был допущен на торжества, трое оштрафованы

Минувшим днем 151 человек не был допущен на торжества, три человека были оштрафованы.

Минувшим днем 151 человек не был допущен на торжества, три человека были оштрафованы.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство внутренних дел.

Представители МВД, Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики провели мониторинг 160 свадебных торжеств на территории республики.

Мониторинг охватил мероприятия, проводимые в 157 дворцах торжеств и трех частных дворах. В результате мониторингов за нарушение правил особого карантинного режима при проведении свадебных торжеств три человека были оштрафованы по статье 211 (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных правонарушениях, 151 человек не был допущен на торжества по причине отсутствия COVID-паспортов.