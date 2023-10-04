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Минуло три года со дня первого ракетного обстрела армянами мирной Гянджи

Минуло три года со дня первого ракетного обстрела армянами мирной Гянджи Минуло три года со дня первого ракетного удара армянских вооруженных сил по Гяндже во время Второй Карабахской войны.
Происшествия
4 октября 2023 г. 07:34
Минуло три года со дня первого ракетного обстрела армянами мирной Гянджи

Минуло три года со дня первого ракетного удара армянских вооруженных сил по Гяндже во время Второй Карабахской войны.

Как напоминает Report, 4 октября 2020 года около 10 часов утра выпущенные армянами ракеты попали на территорию жилого квартала во втором по величине городе Азербайджана, где были расположены двухэтажное здание и частные дома.

В результате вражеской бомбардировки в Гяндже погиб один мирный житель - Алиев Тунар Гошгар оглу, 32 гражданских лица получили ранения. Были разрушены жилые дома, гражданская инфраструктура и исторические здания.

Эта ракетная атака со стороны Армении была первым серьезным ударом по территории, расположенной вдали от зоны боевых действий.

Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев выступил с заявлением. В нем говорилось о том, что в результате предварительного следствия собрано достаточно доказательств о противозаконных действиях бывшего главаря сепаратистского режима в Карабахе Араика Арутюняна, приведших к умышленному убийству мирных жителей и созданию паники, что является прямым нарушением Женевских конвенций: "В отношении Араика Арутюняна заведено уголовное дело по ст. Уголовного кодекса АР - 100.1, 100.2 (планирование, подготовка, начало или ведение захватнической войны), 116.0.1, 116.0.6, 116.0.7, 116.0.8-1 (нарушение международного гуманитарного права во время вооруженного конфликта), 117.2 (заведомо преступные приказы или распоряжения во время вооруженного конфликта), 120.2.1, 120.2.4, 120.2.12 (умышленное убийство), 186.3 (умышленное уничтожение имущества), 214.2.1, 214.2.3 (терроризм), 218.3 (создание преступного сообщества, 279.3 (создание вооруженных формирований, не предусмотренных законом), следственному управлению Генеральной прокуратуры поручено провести расследование.

Во время Второй Карабахской войны со стороны армянских вооруженных сил Гянджа 5 раз подвергалась обстрелу из тяжелой артиллерии и ракет (4, 5, 8, 11, 17 октября). В результате 26 человек стали шехидами, 175 получили ранения, нанесен серьезный урон гражданской инфраструктуре и транспортным средствам.

Следует отметить, что в результате военной агрессии со стороны Армении во время Второй Карабахской войны были убиты 93 мирных жителя, в том числе 12 детей и 27 женщин, 454 гражданских лица получили ранения. Нанесен серьезный урон в общей сложности 12 292 жилым и нежилым помещениям, 288 транспортным средствам и 1 018 фермерским хозяйствам.

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Версия на азербайджанском языке Ermənilərin Gəncədə törətdiyi terrordan 3 il ötür

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