​Минуло 10 лет со дня совершения террористического акта в АГНА

Сегодня исполняется десятая годовщина со дня совершения террористического акта в Азербайджанской государственной нефтяной академии (АГНА).

Как передает Report, массовое убийство было совершено 30 апреля 2009 года во втором корпусе АГНА по адресу ул. Диляры Алиевой, 227.

Вошедший в здание вуза гражданин Грузии Гадиров Фарда Асад оглу 1980 года рождения расстрелял из пистолета "Макарова" всех, кто попадался ему на пути с первого по шестой этажи университета. В результате погибли 12 человек, 13 получили ранения. Добравшись до последнего этажа здания, террорист покончил с собой.

По факту была сформирована следственно-оперативная группа из сотрудников Генпрокуратуры и МВД республики. В результате проведенного расследования к уголовной ответственности были привлечены пособники Ф.Гадирова. Как выяснилось, заказчиком преступления был гражданин Грузии, этнический армянин Мардун Гумашьян. Мардун Григорьевич Гумашьян родился 6 марта 1951 года в селе Шулавер Марнеульского района Грузии. Он был объявлен в международный розыск по линии Интерпола. В связи со смертью Фарды Гадирова уголовное дело в его отношении было прекращено.

Решением Суда по тяжким преступлениям от 10 августа 2010 года обвиняемые по делу Надир Алиев, Джавидан Амиров, Наджаф Сулейманов были приговорены к пожизненному заключению, Ариз Габулов – к 11 годам лишения свободы.